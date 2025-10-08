В Австралии застрелили экс-бойца UFC Раре Мохтаряна

В Австралии был застрелен бывший боец UFC Суман Мохтарян. Полиция обнаружила тело спортсмена, прибыв на вызов из-за стрельбы, сообщает Daily Mail.
«По предварительной информации, нападавший скрылся на красном Audi, который через 15 минут после инцидента был обнаружен сгоревшим. Расследование обстоятельств убийства продолжается»,— передает источник для RT.
Это не первое покушение на жизнь Мохтаряна. В феврале 2024 года в него уже стрелял мужчина, представившийся курьером.
Мохтарян известен своими выступлениями в смешанных единоборствах. На его счету восемь побед и два поражения. В американском промоушене UFC он провел два боя, в которых оба раза потерпел поражение.
