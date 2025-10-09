На Камчатке отменили уроки в школах из-за непогоды

Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены 9 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Решение касается всех образовательных учреждений, включая учреждения дополнительного образования.
«Сегодня, 9 октября, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий отменены занятия второй смены для всех учащихся городских школ», — сообщили в пресс-службе администрации. Представители городской власти подчеркнули, что меры принимаются для обеспечения безопасности детей и педагогов.
В администрации уточнили, что Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния мощного циклона. По прогнозу синоптиков, его действие продлится до ночи 10 октября. В связи с этим, кроме школ, приостановлена работа секций и кружков в учреждениях дополнительного образования. Власти города призывают родителей и учеников внимательно следить за обновлениями информации, а также соблюдать меры предосторожности при выходе из дома.
Сильный снегопад и ураганный ветер привели к остановке движения общественного транспорта на территории Камчатского края. По информации, размещенной в telegram-каналах, движение автобусов оказалось невозможным на ряде участков полуострова из-за обледенения дорог и образования снежных заносов, препятствующих подъему на сопки. Согласно сведениям Amur Mash, наиболее сложная обстановка наблюдается в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, а также в Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных округах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.