Суд взыскал с Ксении Собчак долги за коммунальные услуги

Суд взыскал с Собчак долги
Суд взыскал с Собчак долги

Суд в Москве взыскал задолженность по коммунальным услугам с журналистки Ксении Собчак. Решения приняты по трем заявлениям Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Об этом указано в материалах судебных органов.

«Исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворены», — сказано в материалах. Цитата по РИА «Новости». Сумма взысканных средств не уточняется.

Ранее на портале мировых судей Москвы появилась информация о трех исках к Собчак от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилье и коммунальные услуги. Журналистка заявила, что не получала уведомлений о судебных разбирательствах.

Иски были поданы по стандартной процедуре взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. При появлении задолженности начисляются пени, после чего должнику направляется претензия. В случае неуплаты организация имеет право обратиться в суд, зачастую в порядке упрощенного производства через судебный приказ. Сообщалось, что Собчак грозит принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги, включая возможный запрет на выезд за границу и арест имущества.

