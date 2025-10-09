Рейсы задержаны и отменены: что происходит в крупных аэропортах России 9 октября

Утро 9 октября в российских аэропортах началось с массовых задержек и отмен рейсов. Проблемы есть как с внутренними, так и международными направлениями — самолеты опаздывают и не вовремя прибывают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару и Новосибирск. URA.RU собрало актуальные данные по рейсам по состоянию на 8:00 и рассказало, куда ждать перебоев.
Где задержали и отменили рейсы 9 октября 2025
Москва, Шереметьево
Утро 9 октября в аэропорту Шереметьево началось с массовых задержек и отмен рейсов. По данным онлайн-табло, отменен вылет в Самару, с опозданием отправляются самолеты в Астрахань, Казань, Махачкалу, Сочи, Магас, Волгоград и Ташкент.
По прилетам ситуация еще напряженнее — около 30 рейсов идут с опозданием или отменены. Среди них направления из Мурманска, Антальи, Калининграда, Екатеринбурга, Белграда, Сочи, Уфы, Барнаула, Новосибирска и Красноярска. Отменен прилет из Самары. Также задерживаются рейсы из Абу-Даби, Астаны, Тегерана и других. В среднем задержки составляют от одного до трех часов.
Москва, Внуково
В аэропорту Внуково утром 9 октября зафиксированы многочисленные задержки рейсов. По вылетам с опозданием идут самолеты в Бодрум, Даламан, Хургаду, Саратов, Дубай и Уфу. Один рейс в Санкт-Петербург полностью отменен.
Ситуация с прилетами традиционно сложнее — на табло 28 задержанных и два отмененных рейса. В числе направлений, где наблюдаются сбои, — Минеральные Воды, Саратов, Ереван, Самарканд, Хургада, Ташкент, Стамбул, Владикавказ и Анталия (несколько рейсов подряд). Отменены рейсы из Даламана и Анталии.
Москва, Домодедово
Утро 9 октября в аэропорту Домодедово началось с задержек и отмен рейсов. По вылетам задержаны направления в Нячанг, Дубай, Ижевск, Анталию, Новосибирск и Бишкек. Один рейс в Самарканд отменен.
По прилетам ситуация остается напряженной — на табло 23 рейса с опозданием и одна отмена. С задержкой прибывают самолеты из Эль-Кувейта, Термеза, Антальи, Сочи, Еревана, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска, Барнаула, Кургана, Екатеринбурга, Ташкента и других. Один из рейсов из Самарканда полностью отменен.
Санкт-Петербург, Пулково
Утром 9 октября в аэропорту Пулково зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. По вылетам отменены рейсы в Горно-Алтайск, Душанбе и Ош, задержан вылет в Иваново.
Ситуация с прилетами остается сложной: на табло — 28 задержанных и два отмененных рейса. С опозданием прибывают самолеты из Грозного, Калининграда, Москвы, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Дубая, Антальи, Стамбула, Сочи, Шарм-эль-Шейха и других направлений. Один из рейсов из Оша полностью отменен.
Сочи
Утром 9 октября в аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки вылетов и прилетов. Среди вылетов задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Самару, Нижнекамск, Пермь, Новосибирск и Екатеринбург. Отменен рейс в Ереван. По прилетам также фиксируются изменения: задерживаются рейсы из Самарканда, Самары, Москвы и Еревана. Отменен прилет из Нижнекамска. В расписании также указаны рейсы из Новосибирска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Омска, Нижневартовска, Астрахани, Тель-Авива, Сургута и Кемерово.
Самара
Утром 9 октября в международном аэропорту Курумоч (Самара) наблюдаются задержки и отмены авиарейсов. Среди вылетов задержаны рейсы в Анталию, Сочи, Красноярск и Ереван. Рейса в Москву отменен. По прилетам ситуация схожа: отменен рейс из Санкт-Петербурга, задерживаются борты из Оша, Красноярска, Анталии, Сочи, Еревана.
Новосибирск, Толмачево
В новосибирском аэропорту Толмачево утром 9 октября сохраняются сбои в расписании. По вылетам: отменены рейсы в Горно-Алтайск и Красноярск, задерживается вылет в Иркутск и Минеральные Воды.
По прилетам: с опозданием прибывают самолеты из Сочи, Дубая, Самары, Иркутска, Кемерова, Якутска, Абакана, Пекина, Братска, Мирного, Талакана, Кызыла, Нижневартовска, Хабаровска, Нерюнгри, Норильска, Магадана и Анталии. Отменены рейсы из Барнаула и Красноярска, задержан рейс из Надыма. Ситуация, по данным аэропорта, остается сложнее, чем в обычные дни.
Атака дронов 9 октября
В ночь с 8 на 9 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Наибольшее количество дронов — девять — сбито над Волгоградской областью. По три дрона перехвачены над Брянской и Курской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Сработавшие системы ПВО полностью нейтрализовали угрозу до того, как дроны могли приблизиться к населенным пунктам или критическим объектам.
