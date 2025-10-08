08 октября 2025

«Жесткий контроль»: мэр анонсировал завершение главной дорожной стройки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стройку развязки у «Калины» хотят закончить в конце 2026-го
Строительство важной для Екатеринбурга развязки у концерна «Калина» планируют завершить до конца 2026 года. Сейчас выполнены три этапа из пяти, рассказал мэр Алексей Орлов.

«Это долгожданный, многострадальный объект. Надеемся, что в конце 2026-го мы работу завершим. Три этапа из пяти выполнены. Несмотря на сложности у подрядчика, работы по муниципальному контракту продолжаются. Финансирование планомерное, под жестким контролем федерального казначейства», — сказал Орлов в интервью Е1.ru.

Градоначальник подтвердил, что силовики расследуют уголовное дело, связанное с проектом строительства развязки. При этом он опроверг некорректную подачу информации о деле в СМИ два дня назад. «Какие-то виды работ оплачены, но выполнены не качественно. Это зафиксировано», — пояснил мэр, добавив, что это работа правоохранителей.

Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года, однако открытие переносили регулярно. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика — московской компании «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года.

Стоимость контракта, как и сроки завершения работ, не раз менялись. В октябре 2025-го появилась информация, что стройка развязки подорожала с 8,27 до 8,84 млрд рублей. Изначально ее оценивали в 6,4 млрд рублей.

«АльмакорГруп» испытывает серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.

