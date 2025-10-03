Главную дорожную стройку Екатеринбурга могут закончить на год позже

Открытие развязки у «Калины» в Екатеринбурге могут отложить на год
Открытие развязки откладывают не в первый раз
Важную для Екатеринбурга развязку у концерна «Калина» могут открыть на год позже установленных сроков — осенью 2027 года, хотя несколько месяцев назад завершить работы на объекте планировали в августе 2026-го. Это следует из дополнительного соглашения к контракту между МКУ «Управление капитального строительства Екатеринбурга» и компанией-генподрядчиком «АльмакорГруп».

Согласно допсоглашению, подрядчик должен закрыть всю документацию до 31 декабря 2027 года, а закончить стройку осенью того же года. Вместе с этим стоимость контракта выросла с 8,27 до 8,84 млрд рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только появится.

Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 млрд рублей.

«АльмакорГруп» испытывает серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.

