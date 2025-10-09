Впервые зарубежный суд исполнит решение России о взыскании миллиардов с Google

Верховный суд Южно-Африканской Республики впервые признал и начал исполнять решение московского арбитража в пользу российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — в рамках дела о банкротстве. Это подтвердили партнер адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна и директора юридической фирмы Pagel Schullenburg, представляющей интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл», Зане Хартман. При этом отмечается, что такое происходит впервые, что зарубежная юрисдикция исполняет решение в пользу российской компании по делу о банкротстве Google.
«Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял первое решение в поддержку исполнения московского арбитража в пользу российской „дочки“ Google по делу о банкротстве», — сообщили «Ведомости». Там же отметили, что ордер суда уже был опубликован и направлен для исполнения местному шерифу (аналогу судебного пристава).
Таким образом, южноафриканский суд подтвердил полномочия конкурсного управляющего Валерия Таляровского и разрешил арестовать все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции ЮАР. Решение связано с попыткой оспорить выплату дивидендов от ООО «Гугл» своей материнской компании Google International LLC, совершенную вскоре после вступления в силу решения Арбитражного суда Москвы о разблокировке youtube-аккаунта НАО «Царьград-Медиа».
«Этот судебный акт предусматривал начисление судебной неустойки, избежать уплаты которой Google и пытался, обнуляя свой счет под видом уплаты дивидендов за границу», — пояснил Зурабян. Конкурсный управляющий требовал возврата в конкурсную массу 10 млрд рублей — суммы выплаченных дивидендов и налогов.
В 2024 году Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования конкурсного управляющего о возврате спорных средств. После этого заявления о признании российского судебного акта были поданы в суды десятка стран, включая ЮАР, Турцию, Венгрию, Испанию и другие. В августе 2025 года Верховный суд ЮАР вынес приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC в стране и подтвердил полномочия конкурсного управляющего действовать в интересах ООО «Гугл».
Это первый случай исполнения решения в пользу российской компании по делу о банкротстве Google в зарубежной юрисдикции. «Мы ожидаем, что активы ответчиков (иностранный Google) будут подвергнуты аресту во всех юрисдикциях, учитывая правовой характер взыскания», — отметил Зурабян.
Параллельно с этими событиями компания Google LLC в конце сентября отказалась от требований запретить российским СМИ судебные разбирательства в иностранных судах по взысканию астрента (судебной неустойки), что закреплено соглашением, утвержденным Окружным судом Северного округа Калифорнии. Российские СМИ уже обращались в суды разных стран с требованием исполнения решений российских судов в отношении группы Google, после признания компании банкротом в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.