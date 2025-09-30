Google отступил перед российскими СМИ в американском суде

Американская транснациональная корпорация в составе холдинга Alphabet Google LLC отказалась от требований запретить российским телеканалам «Спас» и Russia Today (RT) вести судебные разбирательства в иностранных судах. Соглашение об урегулировании конфликта утвердил Окружной суд Северного округа Калифорнии.
«Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки (астрента). Соответствующее соглашение об урегулировании спора утвердил 29 сентября Окружной суд Северного округа Калифорнии», — сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на решение суда. Это первый случай, когда американский суд принял подобное решение по искам российских телеканалов против Google.
По словам партнера адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, соглашением подтверждено, что Google не имела оснований для обращения в суд США, это было обусловлено исходной позицией российских СМИ об отсутствии компетенции американского суда. Он также отметил, что решение является беспрецедентным.
Согласно условиям соглашения, отказ Google от требований вступил в силу немедленно для телеканала «Спас». В отношении RT действие соглашения начнется после получения лицензии OFAC (Офис по контролю иностранных активов Минфина США), поскольку телеканал находится под санкциями. При этом процедура получения лицензии не мешает RT продолжать судебные процессы за рубежом.
Представитель телеканалов сообщил, что соглашение рассматривается как первый шаг к глобальному урегулированию спора с Google. В него входят вопросы разблокировки YouTube-каналов, а также взыскания судебной неустойки и задолженности перед российской «дочкой» Google в рамках дела о банкротстве в России.
Российские СМИ инициировали судебные разбирательства против Google в Турции, Венгрии, Испании, ЮАР и других странах для признания и исполнения российских решений о взыскании неустоек. В августе 2024 года американский суд впервые рассмотрел иск Google с требованием запретить российским каналам добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании. В январе 2025 года Google Ireland Limited подала в суд Калифорнии заявление с требованием ограничить участие компании «Гугл» и ее представителей в делах о банкротстве в России.
