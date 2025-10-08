Министра Мурашко ждут в Свердловской области

В Свердловскую область на следующей неделе может приехать министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Информацию об этом сообщил источник в медицинских кругах.
«Мурашко должен быть в Екатеринбурге 16 октября», — кратко пояснил собеседник агентства. Цель его визита он назвать затруднился, но не исключил, что она может быть связана с ситуацией в Уральском кардиоинституте, которая сложилась там после отставки главного врача Яна Габинского. Другой источник URA.RU заявил, что информации о приезде Мурашко на Урал нет. «Думаю, на следующей неделе его здесь не будет», — высказался второй собеседник.
При этом СМИ сообщают, что Мурашко прилетит в Екатеринбург, чтобы принять участие в празднования 95-летия Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Торжество должно состояться 15 октября. В пресс-службу российского минздрава направлен запрос, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!