Замгубернатора приехала гасить конфликт с бунтующими из-за отставки шефа кардиологами

Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова приехала в Уральский институт кардиологии, где накануне был снят главврач Ян Габинский. Она объяснила коллективу причину его отставки и заявила, что именитый академик и профессор останется трудиться в клинике. Подробности встречи Савиновой и кардиологов передает корреспондент URA.RU.
«Савинова объяснила, что продлить договор с Габинским не могут, потому что законодательство не позволяет ему по возрасту занимать эту должность (Яну Львовичу завтра, 9 октября, исполняется 73 года — прим. URA.RU). Она утверждает, что Габинскому предложено остаться в институте на других позициях, например, председателем попечительского совета. Ему обещают полностью сохранить финансовые условия», — рассказал журналист.
Также Татьяна Савинова сообщила, что минздрав намерен развивать материальную базу кардиоцентра. Так, в этом году на приобретение оборудования будет выделено 190 млн рублей. Заменит Габинского один из его бывших подчиненных. В течение трех последних месяцев чиновники ведут собеседования с тремя потенциальными кандидатами из числа коллектива.
«Габинский выразил возмущение, что кандидатов собеседовали без его ведома, не спросив его мнения. Он публично спросил, с кем велись переговоры, но никто не встал, и министр имен не назвала. Габинский упомянул, что обращался к губернатору Денису Паслеру с просьбой продлить контракт хотя бы еще на год, объяснил, что в следующем году институт отмечает 50-летний юбилей, и эта дата очень важна для него лично», — сказал корреспондент и добавил, что атмосфера встречи очень накалена.
Ян Габинский стоит у истоков основания Уральского кардиоцентра. Во время его руководства институт стал одним из самых известных институтов России. Он был отправлен в отставку 7 октября. Коллектив вступился за шефа и написал обращения на имя свердловского губернатора Паслера и президента РФ Владимира Путина.
