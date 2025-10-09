Выбросил игрушки и собственную дочь с 4 этажа: все подробности жуткой истории из Уфы

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил с балкона четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан. Инцидент произошел около 9:00 по адресу улица Ульяновых.
Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, сейчас за ее жизнь борются врачи. На месте работают экстренные службы и представители ведомства. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Ребенок был наедине с отцом
По информации прокуратуры, во время происшествия в квартире находились только отец и ребенок. Мать и старший сын семьи уехали в санаторий в другой регион. «В настоящее время прокуратурой проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства, будет дана оценка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
К месту трагедии прибыл исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Рустам Ишмухаметов. Специалисты фиксируют детали происшествия, опрашивают очевидцев и соседей. Следователи назначили доследственную проверку, результаты которой находятся на контроле прокуратуры. Глава Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале выразил обеспокоенность случившимся и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Что сейчас с ребенком
На данный момент ребенок находится в больнице, в операционной. У него крайне тяжелое состояние. Врачи делают все, чтобы спасти его жизнь. Об это сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостана Айрат Рахматуллин.
Отца оперативно задержали силовики
Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Уфы. Мужчина подозревается в покушении на убийство малолетнего.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. На место происшествия прибыли руководство и сотрудники следственного отдела, а также следователи-криминалисты и сотрудники полиции.
Бросивший ребенка в окно был на учете у психиатра
Подозреваемый ранее состоял на учете у психиатра. Его задержали сотрудники правоохранительных органов в квартире, где он находился только в нижнем белье, утверждает telegram-канал Shot.
По имеющимся сведениям, 34-летний мужчина сначала устроил погром в квартире, выбросив из окна значительную часть имущества, включая детские вещи и игрушки, после чего сбросил с балкона свою малолетнюю дочь. Как отмечают источники, у мужчины, предположительно, произошло психическое обострение. Задержанный не смог внятно объяснить мотивы своих действий.
