В ХМАО назвали самые популярные города для переезда

Самым популярным городом для переезда внутри региона у жителей ХМАО стал Сургут. На него приходится почти 30% заявок на покупку недвижимости, рассказали URA.RU риелторы «Этажей».
«Внутри региона по доле заявок на покупку жилья бесспорный лидер Сургут. Мало того, доля таких заявок в этом году резко выросла до 29,4% с 19,4% годом ранее. На втором месте Нефтеюганск — 13,8% заявок в этом году и 11% в прошлом», — поясняет директор департамента развития компании Ольга Половникова.
В Нижневартовске югорчане тоже стали чаще покупать недвижимость. В прошлом году доля запросов на город была 7,5%, а в этом выросла до 12,6%. В топе также оказались небольшие города. «Лянтор 7,6% и 7,1% и Пыть-Ях по 7,1% в 2025 году и в 2024 году», — уточняет Половникова.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали реже покупать недвижимость в Тюмени. По сравнению с прошлым годом, интерес к здешнему жилью упал почти на 6,5%. А к Москве, Екатеринбурге и Краснодаре спрос наоборот вырос.
