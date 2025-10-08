Челябинская прокуратура проверит школу, где отравились дети

Отравление школьников в Трехгорном Челябинской области привело к прокурорской проверке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.
«Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о вспышке неустановленной кишечной инфекции среди несовершеннолетних учащихся школы № 110 ЗАТО Трехгорный. Прокуратура города с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе ведомства уточнили, что по результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокуроского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.
Редакция URA.RU попыталась связаться с образовательным учреждением, где произошла вспышка заболевания. Директор на просьбу прокомментировать ситуацию не ответила и повесила трубку.
О вспышке заболевания в школе №110 города Трехгорного сообщил мэр города Данил Громенко. Школу полностью перевели на дистант, эпидемиологи ищут источник распространения инфекции.
