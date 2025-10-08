08 октября 2025

Челябинская прокуратура проверит школу, где отравились дети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После отравления школьников инициирована прокурорская проверка
После отравления школьников инициирована прокурорская проверка Фото:

Отравление школьников в Трехгорном Челябинской области привело к прокурорской проверке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о вспышке неустановленной кишечной инфекции среди несовершеннолетних учащихся школы № 110 ЗАТО Трехгорный. Прокуратура города с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокуроского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Редакция URA.RU попыталась связаться с образовательным учреждением, где произошла вспышка заболевания. Директор на просьбу прокомментировать ситуацию не ответила и повесила трубку.

О вспышке заболевания в школе №110 города Трехгорного сообщил мэр города Данил Громенко. Школу полностью перевели на дистант, эпидемиологи ищут источник распространения инфекции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отравление школьников в Трехгорном Челябинской области привело к прокурорской проверке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о вспышке неустановленной кишечной инфекции среди несовершеннолетних учащихся школы № 110 ЗАТО Трехгорный. Прокуратура города с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе ведомства уточнили, что по результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокуроского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области. Редакция URA.RU попыталась связаться с образовательным учреждением, где произошла вспышка заболевания. Директор на просьбу прокомментировать ситуацию не ответила и повесила трубку. О вспышке заболевания в школе №110 города Трехгорного сообщил мэр города Данил Громенко. Школу полностью перевели на дистант, эпидемиологи ищут источник распространения инфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...