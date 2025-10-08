08 октября 2025

Подрядчик требует с пермской дочки крупнейшей энергетической компании 1,7 млрд рублей

Пермскую дочку крупнейшей энергетической компании подрядчик обвинил в долгах
Истец требует взыскать 1,7 млрд рублей в качестве задолженности по заключенным договорам подряда
Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал исковое заявление от ООО «Спецмонтажсервис» к ООО «Газпром газораспределение Пермь». Истец требует взыскать 1,7 млрд рублей в качестве задолженности по заключенным договорам подряда, а также начисленные проценты за пользование чужими средствами. Сведения о подаче иска опубликованы в картотеке арбитражных дел.

«В пресс-службе компании от официальных комментариев воздержались. Ограничились сообщением о предпринимаемых мерах по разрешению ситуации», — пишет агентство «Интерфакс».

Производство по делу началось 6 октября 2025 года. Согласно информации в СБИС, предприятие является дочерней структурой «Газпрома» и осуществляет управление газораспределительной системой региона. В его структуру входят шесть филиалов и дочерняя компания «Пермгазтехнология». Общество эксплуатирует около 16 тысяч километров газопроводов. За последний отчетный год выручка предприятия составила 5,8 млрд рублей, при этом зафиксирован чистый убыток в размере 247 млн рублей.

ООО «Спецмонтажсервис» специализируется на строительстве инженерных сетей для водоснабжения, водоотведения и газификации. По итогам 2024 года выручка организации достигла 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 248 млн рублей.

В феврале 2024 года URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС инициировало производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь». Компанию подозревали в необоснованном завышении стоимости услуг на обслуживание газового оборудования, что стало поводом для проверки после поступления многочисленных обращений граждан.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края.

