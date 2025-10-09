Венгрия согласилась запретить поставки российского СПГ

Венгрия отказалась вносить исключения в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года. Об этом сообщил портал EUObserver.
По данным издания, ранее Будапешт пытался добиться для себя исключения, чтобы продолжить поставки российского СПГ. При этом на встрече послов стран Евросоюза представитель Венгрии «не выступил с возражениями» против такого предложения. Источники портала утверждают, что точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.
Послы стран Европейского союза согласовали законопроект о полном отказе от поставок нефти и газа из России к 2028 году. Документ будет направлен на окончательное одобрение министрам на встрече 20 октября, где и рассмотрят 19 пакет санкций против России.
