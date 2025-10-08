08 октября 2025

Самая пугливая птица в мире прилетела к свердловчанам. Видео

Жителей свердловского поселка Сосновый Бор удивил глухарь, прилетевший к людям
© Служба новостей «URA.RU»
Глухарь избегает встречи с людьми, но свердловчан не испугался (архивное фото)
Глухарь избегает встречи с людьми, но свердловчан не испугался (архивное фото) Фото:

В свердловский поселок Сосновый бор (Свердловская область) прилетел глухарь — птица, которую считают одной из самых пугливых и осторожных в мире. Видео с необычным гостем с URA.RU поделился читатель. 

«Прилетел в поселок, видимо, молодой еще, никого не боится. Глухарь вообще осторожная птица, не так-то просто ее увидеть в лесу и тем более добыть. Для охотника это желанный трофей», — рассказал собеседник агентства, который знаком с тонкостями охоты. 

Как видно на кадрах, глухарь уселся на крышу трактора, понаблюдал за окрестностями, потом перелетел на землю и скрылся в лесу. «Какой-то орел-гусь», — высказался про пернатого автор видео. 

Глухаря называют одной из самых пугливых птиц в мире. Обладая острым зрением и хорошим слухом, он замечает охотника задолго до того, как тот его обнаружит, и стремится избежать встречи с человеком. Глухарь — самый большой пернатый обитатель уральских лесов. Из-за регулярной охоты он встречается все реже и реже и в некоторых регионах России включен в Красную книгу. 

