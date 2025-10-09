Россиянам пообещали падение цен на аренду квартиры

Аренда трехкомнатных квартир в ноябре подешевеет на 3-5% по сравнению с показателями в октябре, а стоимость съема «однушек» и «двушек» снизится на 1-3%. Об этом сообщил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
«Рынок аренды жилья в ноябре 2025 года войдет в фазу стабилизации после традиционного осеннего пика, когда с августа по октябрь ставки выросли в среднем на 10–15%. К ноябрю ажиотажный спрос спадет, что приведет к прекращению роста арендных ставок», — объяснил падение цен Трепольский. Его слова приводит «Газета.Ru».
Эксперт пояснил, что высокие цены на аренду объясняются жесткими условиями ипотечного кредитования. Недоступность ипотеки, вызванная высокой ключевой ставкой (17%), формирует стабильно высокий спрос на съемное жилье.
Данные сервиса «Яндекс Аренда» свидетельствуют, что по итогам сентября 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках достигла следующих значений: студии — 32 тысячи рублей (рост на 5,1% к августу), однокомнатные квартиры — 33 тысячи (+4,3%), двухкомнатные — 43 тысячи (+2,7%), трехкомнатные — 58 тыс. рублей (+1,9%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.