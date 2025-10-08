Пермяки годами не могут продать таунхаусы

В Перми объявления о продаже таунхаусов могут годами быть опубликованы на сайтах. Покупатели не всегда стремятся брать такую недвижимость, хотя предложений на рынке немного. Причина заключается в неверной оценке жилья. Об этом URA.RU сообщила эксперт по загородной недвижимости пермской компании «Перспектива» Екатерина Черепанова.
«Предложений таунхаусов в Перми всегда было немного. Качественных проектов — единицы. Да, многие знают о популярных направлениях, вроде Курьи и Ивы. При этом на рынке есть интересный парадокс: с одной стороны, предложение ограничено, а с другой — некоторые объекты висят месяцами и даже годами. Почему так? Все упирается в цену», — рассказала Екатерина Черепанова корреспонденту агентства.
Эксперт по недвижимости отметила, что владельцы таунхаусов часто продают их по цене загородного дома. Но участок у таунхаусов обычно небольшой. Поэтому ключевой момент здесь — грамотное ценообразование. «Если продавец не горит желанием продавать быстро, он может держать высокую цену — дефицит ему позволяет. Но реально продается только тот лот, где цена выстроена адекватно», — добавила Екатерина Черепанова.
Собеседница агентства отметила, что спрос на таунхаусы остается стабильным. Новых предложений на пермском рынке немного, но и круг покупателей довольно узкий. Поэтому цены на протяжении года держатся на одном уровне. Хотя, по словам Екатерины Черепановой, изменение стоимости таунхаусов можно сравнить с ценами на квартиры. За последний год есть небольшое падение.
