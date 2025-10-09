Bloomberg: Украина лишилась более 60% газодобычи

Украина потеряла свыше 60% своих мощностей по добыче газа после ударов по энергетическим объектам в Харьковской и Полтавской областях, которые произошли 3 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, ущерб вынудит Киев потратить около 1,9 млрд евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон. Украине придется закупить до 4,4 млрд кубометров газа к концу марта 2026 года — это примерно 20% годового потребления энергоресурсов в стране.
Bloomberg отмечает, что Украина уже импортировала около 4,6 млрд кубометров газа у зарубежных поставщиков. При этом, по прогнозам Киева, до конца года потребность может вырасти до 5,8 млрд кубометров — в зависимости от того, как быстро удастся восстановить разрушенные объекты.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 3 октября текущего года Вооруженные силы РФ осуществили серию массированных ударов. Целями атаки стали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также объекты газовой и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали функционирование указанных предприятий. В ходе операции применялись высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. В компании «Нафтогаз» подтвердили факт нанесения значительных повреждений части своей инфраструктуры. В частности, сообщается о критических разрушениях на объектах, расположенных в Полтавской и Харьковской областях Украины.
