Почти две недели идут поиски пропавшей в тайге семьи: что уже удалось выяснить

В Красноярском крае продолжается поиски пропавшей семьи: 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины, их пятилетней дочери и собаки. Они отправились в поход из поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского белогорья и перестали выходить на связь.
Специалистами-картографами определено местоположение источника радиосигнала телефона одного из членов семьи. Сигнал зафиксировали на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин Партизанского района. Поисковые работы сейчас ведутся в том направлении. Что известно о поисках семьи — в материале URA.RU.
Поиски продолжаются
Расследование уголовного дела о безвестном исчезновении семьи туристов, которая 28 сентября 2025 года отправилась в поход из поселка Кутурчин и перестала выходить на связь продолжается. Об этом сообщили представители ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Поисковые мероприятия осуществляют следователи, криминалисты и сотрудники поисково-спасательных отрядов.
В ходе поисков с использованием современных технологических средств специалисты-картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» установили координаты источника радиосигнала мобильного телефона, который принадлежал пропавшему мужчине. Сигнал был обнаружен на расстоянии семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски семьи продолжаются в указанной зоне на труднодоступной местности.
Процесс поисковых работ затрудняется из-за снежного покрова, пониженных температур, а также сложного рельефа местности с многочисленными и разнообразными неровностями, что существенно осложняет как передвижение, так и ориентацию участников поисковой операции. Расследование продолжается.
Более 350 человек продолжают круглосуточные поиски пропавших. Недавно к операции присоединились 17 альпинистов, оснащенных специальным снаряжением. По одной из версий, Усольцевы могли оказаться под землей в районе скальных образований, где расположено множество пещер и воронок.
СК рассмотрел версию похищения
Супруги Усольцевы и их дочь, исчезнувшие в тайге Партизанского района Красноярского края, не стали жертвами преступления, сообщили представители СК. Следственный комитет отрабатывал несколько криминальных версий, включая похищение и убийство, однако они не подтвердились.
В качестве основной гипотезы следствие рассматривает несчастный случай, произошедший с Усольцевыми в лесу. В ведомстве добавили, что работа по установлению местонахождения семьи продолжается.
В СМИ также обсуждалась версия, согласно которой Усольцевы покинули Россию, чтобы скрыться от деловых партнеров. Однако правоохранители заявили, что супруги с ребенком не выезжали из региона ни на одном виде общественного транспорта. В ведомстве отметили, что если бы семья покинула Красноярский край на личном автомобиле, это не осталось бы незамеченным для оперативных служб. Кроме того, в Следственном комитете уточнили, что ориентировки на Усольцевых не рассылались в другие регионы страны.
Снег и местность мешают поискам
Пока поиски результатов не дали. Лес уже завалило снегом. Люди и техника работают на пределе возможностей.
По данным регионального управления МЧС, к поисковым мероприятиям привлечены сотрудники ведомства, полиция и волонтеры, которые обследовали более 792 километров лесных дорог и обследовали 41 квадратный километр. Запланирован осмотр всех подходов к скальным массивам Буратинка и Мальвинка.
За все дни поиска волонтеры прошли более 4000 километров. Кроме того они предоставили спасателям беспилотник.
Поиски семьи начинаются каждый день, как с чистого листа. Самые массовые поиски были в выходные. Волонтеры проверяют все возможные тропы: все потенциальные укрытия, либо высокие камни, за которым несколько человек могли бы спрятаться, большие поваленные деревья и интересные природные шатры. Ночью запускают дроны с тепловизорами.
В непосредственной близости были обнаружены стая волков, несколько медведей, сообщили волонтеры. Явных признаков столкновения со зверями не обнаружено.
При вскрытии авто пропавших обнаружена упаковка спичек без одного коробка. Волонтеры подозревают, что у семьи был с собой коробок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.