В Пермском крае произошло смертельное ДТП с фурой

Причины аварии неизвестны (архивное фото)
На трассе Пермь — Екатеринбург 8 октября фура Sitrak съехала в кювет. Водитель погиб. Об этом сообщили в группе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Вечером 8 октября поисково-спасательной службе сообщили, что большегруз съехал в кювет на 102 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Спасатели выехали на место, провели стабилизацию автомобиля и извлекли тело погибшего водителя», — сказано в сообщении.
Уточняется, что мужчина был 1959 года рождения. Тело передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции. Причины аварии не уточняются.
