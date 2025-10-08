08 октября 2025

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с фурой

Причины аварии неизвестны (архивное фото)
Причины аварии неизвестны (архивное фото)

На трассе Пермь — Екатеринбург 8 октября фура Sitrak съехала в кювет. Водитель погиб. Об этом сообщили в группе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 8 октября поисково-спасательной службе сообщили, что большегруз съехал в кювет на 102 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Спасатели выехали на место, провели стабилизацию автомобиля и извлекли тело погибшего водителя», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина был 1959 года рождения. Тело передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции. Причины аварии не уточняются.

