Глава Колумбии призвал колумбийских наемников немедленно вернуться на родину

Ситуация с колумбийскими наемниками может спровоцировать политический скандал. Поэтому президент Колумбии Густаво Петро призвал их немедленно вернуться.
«Я прошу колумбийских наемников, которых привозят управляемые из Майами компании и которых используют как пушечное мясо, немедленно вернуться домой», — заявил Густаво Петро. Его слова приводит «Пятый канал».
Ранее группа из сорока колумбийских солдат заявила, что после отказа продлевать контракт с ВСУ наемников содержали в ужасных условиях: удерживали против воли и отказывали в помощи с транспортировкой. Кроме того, им не выплатили обещанных денег.
В июле 2025 года Густаво Петро публично обратился к колумбийским наемникам с призывом покинуть территорию Украины после появления информации о задержании 35 граждан Колумбии. В то же время сообщалось, что примерно 60% колумбийских наемников погибают в ходе боевых действий, а один из них был осужден российским судом к 28 годам лишения свободы в колонии.
