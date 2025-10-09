Глава Колумбии призвал колумбийских наемников немедленно вернуться на родину

Колумбийские наемники находятся на Украине
Колумбийские наемники находятся на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация с колумбийскими наемниками может спровоцировать политический скандал. Поэтому президент Колумбии Густаво Петро призвал их немедленно вернуться. 

«Я прошу колумбийских наемников, которых привозят управляемые из Майами компании и которых используют как пушечное мясо, немедленно вернуться домой», — заявил Густаво Петро. Его слова приводит «Пятый канал». 

Ранее группа из сорока колумбийских солдат заявила, что после отказа продлевать контракт с ВСУ наемников содержали в ужасных условиях: удерживали против воли и отказывали в помощи с транспортировкой. Кроме того, им не выплатили обещанных денег.

В июле 2025 года Густаво Петро публично обратился к колумбийским наемникам с призывом покинуть территорию Украины после появления информации о задержании 35 граждан Колумбии. В то же время сообщалось, что примерно 60% колумбийских наемников погибают в ходе боевых действий, а один из них был осужден российским судом к 28 годам лишения свободы в колонии.

