Вирус стал причиной массового отравления челябинских детей

Причиной отравления детей из школы Трехгорного в Челябинской области стал вирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области со ссылкой на данные регионального минздрава.
«В минздраве Челябинской области сообщили, что у ребят наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания. Южноуральские медики находятся на связи с самарскими коллегами», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
В областном минобре пояснили, что в школе организовано дистанционное обучение. «С учащимися, педагогами и родителями проведена разъяснительная работа. После необходимых мероприятий занятия будут возобновлены в обычном режиме», — добавили в региональном минобре.
Вспышка кишечной инфекции произошла в школе №110 города Трехгорного. Образовательное учреждение перевели на дистант, восемь человек госпитализированы. Кроме того, из этой же школы отправились в санаторий Железноводска группа детей с сопровождающими. Их сняли с поезда в Самаре, 16 детей направлены в местную инфекционку, остальных — домой.
В школе проводится проверка, эпидемиологи снимают пробы и ведут наблюдение за контактными лицами. Проводится прокурорская проверка, заведено уголовное дело.
