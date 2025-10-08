Отравление школьников в Трехгорном привело к уголовному делу

В Трехгорном Челябинской области возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем следственного отдела по городу Усть-Катав СУ СК России по Челябинской области по публикации в средствах массовой информации о признаках кишечной инфекции среди учащихся школы № 110 ЗАТО города Трехгорный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Деятельность школы временно приостановлена», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе СКР добавили, что по предварительным данным, 9 октября несколько школьников были госпитализированы после жалоб на плохое самочувствие. Сейчас в школе проводятся следственные мероприятия, цель которых — установить обстоятельства и факторы, приведшие к возникновению и распространению заболевания. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению сотрудниками школы, включая ответственных за организацию питания, норм действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.
О вспышке заболевания в школе сообщил сегодня глава города Данил Громенко. Школьников полностью перевели на дистанционное обучение, эпидемиологи ищут источник распространения инфекции, инициирована проверка прокуратуры.
