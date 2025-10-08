08 октября 2025

Отравление школьников в Трехгорном привело к уголовному делу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи разберутся в причинах массового отравления школьников
Следователи разберутся в причинах массового отравления школьников Фото:

В Трехгорном Челябинской области возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем следственного отдела по городу Усть-Катав СУ СК России по Челябинской области по публикации в средствах массовой информации о признаках кишечной инфекции среди учащихся школы № 110 ЗАТО города Трехгорный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Деятельность школы временно приостановлена», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СКР добавили, что по предварительным данным, 9 октября несколько школьников были госпитализированы после жалоб на плохое самочувствие. Сейчас в школе проводятся следственные мероприятия, цель которых — установить обстоятельства и факторы, приведшие к возникновению и распространению заболевания. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению сотрудниками школы, включая ответственных за организацию питания, норм действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.

О вспышке заболевания в школе сообщил сегодня глава города Данил Громенко. Школьников полностью перевели на дистанционное обучение, эпидемиологи ищут источник распространения инфекции, инициирована проверка прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Трехгорном Челябинской области возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем следственного отдела по городу Усть-Катав СУ СК России по Челябинской области по публикации в средствах массовой информации о признаках кишечной инфекции среди учащихся школы № 110 ЗАТО города Трехгорный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Деятельность школы временно приостановлена», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что по предварительным данным, 9 октября несколько школьников были госпитализированы после жалоб на плохое самочувствие. Сейчас в школе проводятся следственные мероприятия, цель которых — установить обстоятельства и факторы, приведшие к возникновению и распространению заболевания. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению сотрудниками школы, включая ответственных за организацию питания, норм действующего санитарно-эпидемиологического законодательства. О вспышке заболевания в школе сообщил сегодня глава города Данил Громенко. Школьников полностью перевели на дистанционное обучение, эпидемиологи ищут источник распространения инфекции, инициирована проверка прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...