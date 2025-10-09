Власти рассказали, как свердловчане узнают об угрозе атаки дронов

Свердловские власти выкатили памятку о трех уровнях оповещений при угрозе атаки БПЛА. Как вести себя при определенном сигнале — в материале URA.RU.
Упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА
Сообщение может прийти по SMS-рассылке от RSCHS, либо появится на официальных ресурсах областного правительства. Этот режим означает, что ПВО зафиксировала БПЛА, который потенциально может двигаться в сторону региона на значительно расстоянии. Уровень оповещения не влияет на жизнедеятельность и носит лишь информационный характер.
Но на данном этапе важно следить за дальнейшими оповещениями и быть готовым действовать при развитии ситуации. На каждом оповещенном предприятии есть собственный алгоритм дейстивй.
Реальная угроза атаки БПЛА
В таком случае объявляется режим «Внимание всем!», включается система оповещения через уличные громкоговорители, ТВ и радио. Губернатор выпускает официальное сообщение о реальной атаке и способах реагирования. Если вы получили такой сигнал — уходите в безопасное место и принимайте меры к безопасности. Инструкция на случай атаки дронов — тут.
Отбой опасности БПЛА
Власти оповестят, если опасности атаки дронов нет. Вам придет SMS-рассылка от RSCHS. Сообщение приходит, если БПЛА так и не долетел до области или был сбит за его пределами. Либо он долетел, но атака отражена.
