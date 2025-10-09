Мощный снегопад накрыл Новосибирск: как выглядит снежный город. Фоторепортаж

Новосибирск накрыло сильным снегом, рейсы отменены
В Новосибирске зима наступила на две недели раньше срока
В Новосибирске зима наступила на две недели раньше срока Фото:

Утром 9 октября 2025 года небо над Новосибирском оказалось полностью покрыто плотными серыми облаками, а видимость была значительно ограничена из-за интенсивного снегопада. Снежные осадки продолжаются в городе уже несколько дней, однако в четверг их количество существенно превысило показатели предыдущих дней.

Непогода привела к серьезным трудностям на дорогах — уже с 7 часов утра сервисы фиксируют заторы на уровне 8 баллов. Существенно выросли и тарифы на такси: за поездку в центр города продолжительностью около получаса пассажирам приходится платить в разы больше. Как выглядит город под снегом — в фоторепортаже URA.RU. 

