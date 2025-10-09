Челябинский производитель сливочного масла снова попался на фальсификате

Компания «Ру.Милк» в Озерске (Челябинская область) в очередной раз попалась на фальсификате масла. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, проверить продукцию на ее состав потребовали прокуратуры сразу двух регионов — ХМАО и ЯНАО.
«Россельхознадзор привлек челябинского производителя к административной ответственности за выпуск фальсифицированного сливочного масла. Постановление в отношении ООО „Ру.Милк“ вступило в силу», — заявили URA.RU в офисе надзорного ведомства.
В феврале 2025 года предприятие выпустило масло «Крестьянское» с жирностью 72,5%, пробы которого были отобраны в исправительном учреждении города Лабытнанги. Лабораторные исследования учреждения «ВНИИЗЖ» установили несоответствие жирно-кислотного состава и фальсификацию жирами немолочного происхождения. Аналогичные нарушения обнаружены в пробах масла в пачках по 400 граммов.
Дополнительно в ходе проверки инспекторы выявили: предприятие реализовало 1,5 тонны масла получателю «Торговый дом „Продхолдинг“» в Челябинске, который по указанному адресу фактически не работает. Выходило, что продукция покинула склад Озерска и моментально оказалась в Челябинске, хотя на деле закрытый город не покидала. Производитель отдал в продажу продукцию фирмы «Агро-трейд» из Санкт-Петербурга с аннулированным ветеринарно-сопроводительным документом. Это нарушило прослеживаемость масла.
Летом URA.RU уже сообщало о фальсифицированном масле «Ру.Милк». Продукция обнаружилась в магазинах Омска. Тогда лабораторные испытания также выявили растительные жиры и сухое молоко в составе товара. Нарушение тогда стало основанием для признания деклараций соответствия недействительными.
При подготовке материала URA.RU отправило запросы для комментариев в офисы «Ру.Милка» и его челябинского партнера. В случае поступления ответов они будут опубликованы.
