Хакеры атакуют российские компании с помощью умных гаджетов, которые используют многие

RTM Group: хакеры научились атаковать компании из РФ через кружки с подогревом
С начала 2025 года количество хакерских атак на роскомпании увеличилось на 124% по сравнению с прошлым годом
С начала 2025 года количество хакерских атак на роскомпании увеличилось на 124% по сравнению с прошлым годом

Киберпреступники для несанкционированного доступа на российские предприятия используют не только привычные носители данных, такие как флеш-накопители, но также и портативные акустические системы. В их число входят зарядные устройства, Wi-Fi-лампы и даже кружки с функцией подогрева. Об этом рассказали в пресс-службе RTM Group, ссылаясь на свое исследование.

«Эти, казалось бы, безобидные устройства становятся „троянским конем“, используемым для внедрения шифровальщиков и организации утечек конфиденциальной информации», сказано в отчете RTM Group. Его приводит «Газета.Ru».

Также отмечается, что в России стало больше успешных кибератак, которые происходят из-за «умных» устройств и небезопасных программ на рабочих местах. За девять месяцев 2025 года таких случаев стало на 124% больше, чем за тот же период прошлого года.

Положение с программным обеспечением в настоящее время вызывает серьезные опасения. В типичном рабочем окружении российских компаний, как правило, используется порядка 30 сторонних программных решений. При этом в 2–3 из них ежедневно выявляются уязвимости, которые уже были зарегистрированы ранее. Ситуация на серверном уровне также остается напряженной: результаты проведенных пентестов показывают, что в 70% случаев на серверах обнаруживается как минимум одно приложение, содержащее уязвимости.

Учитывая сложившуюся тенденцию, представители компании рекомендовали организациям пересмотреть свои стратегии в области кибербезопасности. В частности, специалисты призвали в кратчайшие сроки провести внеплановую проверку всей IT-инфраструктуры с целью обнаружения уязвимых программ и ненадежных устройств. В исследовании RTM Group учитывались обращения от более чем 300 компаний и результаты проверки безопасности в более чем 500 организациях.

