Арендодатели взвинтили цены на съемные квартиры в ХМАО

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Югре за год выросла почти на 6%. В среднем снять однушку на месяц в регионе стоит почти 23 тысячи рублей, сообщает Росстат.
«Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц в месяц в Ханты-Мансийском автономном округе к началу осени стоила в среднем 24 296 рублей. В конце лета 2024 года стоимость была на уровне 22 970 рублей. Подорожание составило 5,7%», — следует из информации службы статистики, которая есть в распоряжении URA.RU.
Двухкомнатное жилье тоже подорожало, но немного меньше. За год цена выросла почти на 4,5% до 32,4 тысяч рублей в месяц.
Среди крупнейших городов Югры аренда однушки больше всего стоит в Сургуте — около 25,2 тысяч рублей. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске съемное однокомнатное жилье выходит почти одинаково — чуть меньше 23,5 тысяч.
А вот двушки дороже сдают в окружной столице, где в среднем месячная аренда обходится в 34,1 тысячу рублей. В Сургуте снять такое жилье выйдет около 32,4 тысяч, а в Нижневартовске — примерно 31 тысяча рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры набирала популярность покупка однокомнатных квартир в новостройках по льготной семейной ипотеке. За счет низкой ставки югорчане приобретали жилье, чтобы зарабатывать на аренде.
