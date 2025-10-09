Россиян пугают сокращением бюджета на пенсии

В интернете распространяется информация о сокращении бюджета пенсионного фонда России (ПФР) на 780 миллиардов рублей, из-за чего якобы не хватит средств на выплаты. Однако член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров назвал такие заявления провокацией. По его словам, такая ситуация невозможна. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Это в чистом виде провокация. Вы знаете, что у нас пенсионный фонд финансируется как самими будущими пенсионерами, так и бюджетом РФ, который дополняет необходимое количество денег, чтобы все получали пенсию в соответствии с установленным законом порядком. Это приоритет для бюджета, 100%, самый главный. Не может быть теоретически никогда, что в Пенсионном фонде закончатся деньги», — цитирует Федорова портал «Подъем». Согласно законодательству РФ, ПФР пополняется из разных источников. Среди них федеральный бюджет, а также различные виды взысканий. В 2026 году пенсии проиндексируют, а их средний размер составит 22 617 рублей.
Фейки о том, что в России якобы отменят или сократят пенсии, появлялись в интернете неоднократно. Так, например, ложной оказалась информация о якобы предложении вице-премьера Татьяны Голиковой отменить пенсии в мае 2024 года.
