08 октября 2025

В Лысьве Пермского края определились с новым мэром

Новым главой Лысьвы Пермского края избран Александр Пермяков
Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру единогласно
Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру единогласно

Депутаты местной думы 9 октября единогласно проголосовали за назначение Александра Пермякова на должность главы Лысьвенского муниципального округа (Пермский край). С июня 2025 года он временно исполнял обязанности главы, приняв руководство округом после ухода Никиты Федосеева.

«До этого назначения он занимал пост заместителя главы. И курировал направления „Экономическое развитие“ и „Развитие территорий“», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Александр Пермяков официально приступит к исполнению своих обязанностей в статусе главы 10 октября. В начале месяца URA.RU сообщало о том, что в Перми торжественно вручили дипломы первым 25-ти выпускникам так называемой «Школы мэров». На тот момент и.о. главы Лысьвенского округа Александр Пермяков подчеркнул, что самым ценным знанием для него было понимание бюджетных процессов. Плюс прямое общение с министрами, а также с коллегами из других территорий.

