08 октября 2025

Власти ХМАО сообщили, когда откроют новый мост через Обь под Сургутом

Новый мост через Обь в ХМАО откроют в конце октября — начале ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Новый мост в районе Сургута откроют в ближайшее время (архивное фото)
Новый мост в районе Сургута откроют в ближайшее время (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) завершено строительство второго мостового перехода через Обь. Открытие для движения транспорта запланировано на конец октября — начало ноября, сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

«Мостовой переход готов. К концу октября — в ноябре объект будет полностью введен в эксплуатацию», — рассказал Ислаев в эфире телерадиокомпании «Югра». Он отметил, что строительство завершено на год раньше намеченного срока и назвал это одной из главных побед региона в условиях санкций и сложной логистики.

Стоимость объекта превысила 60 миллиардов рублей. Новый мост станет частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Сургут — Салехард» и «Пермь — Ханты-Мансийск — Томск», а также международных маршрутов «Арктика — Азия» и «Северный широтный ход».

Строительство началось в июле 2022 года. Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11». В июне 2025 года специалисты завершили стыковку пролетов, соединивших оба берега Оби. Решение о возведении перехода было принято по поручению президента России Владимира Путина, финансирование обеспечено из федерального и регионального бюджета.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчанам предложили принять участие в выборе названия новому мосту через Обь. Общественное обсуждение организовал Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

© Служба новостей «URA.RU»
