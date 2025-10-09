Производитель роботов из Магнитогорска показал андроида для работы на МКС

Производитель роботов из Магнитогорска (Челябинская область), НПО «Андроидная техника», показал работу анропоморфа, который будет работать на внешней стороне Международной космической станции (МКС). Как сообщила пресс-служба компании, зрители увидели прототип изделия.
«Компания провела демонстрацию прототипа торсового антропоморфного робота проекта „Теледроид“. Машина предназначена для выполнения научных экспериментов на внешней поверхности МКС в условиях открытого космоса», — рассказала пресс-служба «Андроидной техники».
Робот на 97% создан с помощью отечественной компонентой базы. Разработчики учли вредное воздействие различных факторов, с которыми андроид столкнется. Это солнечная радиация, вакуум и экстремальные температуры.
Робота магнитогорцы показали на отраслевом форуме «Микроэлектроника 2025». Мероприятие прошло в Сочи (Краснодарский край). Форум собрал 3,5 тысячи специалистов, для которых прозвучало тысяча докладов. Открывая форум, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что отрасль является для страны стратегической.
НПО «Андроидная техника» сделала робота проекта FEDOR, побывавшего в космосе. Теперь ведется работа над следующим поколением роботов-кентавров, которые займутся освоением Луны.
