Троицкий район возглавил варяг из Карталов

Временно исполняющим обязанности главы Троицкого района стал бывший первый замглавы Карталинского района Арсений Куличков. Об этом URA.RU сообщили источники в собрании депутатов. Принята отставка прежнего главы района Тимура Мухамедьярова.
«У Мухамедьярова 8 октября был последний рабочий день. Куличков уже прибыл в район и приступил к работе», — рассказал источник. Мухамедьяров руководил районом с 2018 года.
Куличкову 46 лет, он имеет два высших образования — техническое и юридическое. Работал в управлении внутренней политики правительства региона куратором южных районов, затем — первым замглавы Карталинского района. Куличков на звонок URA.RU не ответил. Мухамедьяров отказался комментировать свою отставку. В приемной собрания депутатов на звонок URA.RU не ответил.
Сам район преобразуется в муниципальный округ. Уже объявлен конкурс конкурс по отбору кандидатур на пост главы Троицкого муниципального округа. Срок приема документов на конкурс — до 11 октября.
