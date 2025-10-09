Троицкий район возглавил варяг из Карталов

Врио главы Троицкого района стал Арсений Куличков
Арсений Куличков стал врио главы Троицкого района
Арсений Куличков стал врио главы Троицкого района

Временно исполняющим обязанности главы Троицкого района стал бывший первый замглавы Карталинского района Арсений Куличков. Об этом URA.RU сообщили источники в собрании депутатов. Принята отставка прежнего главы района Тимура Мухамедьярова.

«У Мухамедьярова 8 октября был последний рабочий день. Куличков уже прибыл в район и приступил к работе», — рассказал источник. Мухамедьяров руководил районом с 2018 года.

Куличкову 46 лет, он имеет два высших образования — техническое и юридическое. Работал в управлении внутренней политики правительства региона куратором южных районов, затем — первым замглавы Карталинского района. Куличков на звонок URA.RU не ответил. Мухамедьяров отказался комментировать свою отставку. В приемной собрания депутатов на звонок URA.RU не ответил.

Сам район преобразуется в муниципальный округ. Уже объявлен конкурс конкурс по отбору кандидатур на пост главы Троицкого муниципального округа. Срок приема документов на конкурс — до 11 октября.

