Школьников из Трехгорного отправили на карантин до середины декабря

С сегодняшнего дня школа учится на дистанте, до 13 декабря нельзя посещать кружки и секции
Учеников из школы №110 Трехгорного (челябинская область), где массово отравились дети, отправили на карантин до 13 декабря. Ребятам нельзя посещать кружки и секции. Кроме того, общее число пострадавших выросло до 80.

«Число детей и взрослых, отравившихся в школе Трёхгорного, выросло до 80. Карантин для всех учеников продолжает действовать — до 13 декабря им нельзя ходить в кружки и секции», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

По предварительным данным, часть анализов и смывов исследуют лаборатории Челябинска. В самой школе подозревают сомнительное масло, с которым накануне были приготовлены макароны. В данный момент выясняют, кто поставил в образовательное учреждение все продукты.

О вспышке кишечной инфекции у детей в школе сообщил утром 9 октября мэр Трехгорного. Школу оперативно закрыли, на место выехали следователи, прокуратура и эпидемиологи. параллельно в Самаре сняли с поезда ребят из этой же школы, которые ехали в санаторий. У них обнаружились те же самые симптомы. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад. Подробности ситуации — в материале URA.RU.

