Что известно об отравлении детей в челябинской школе

В школе Трехгорного вирус привел к массовому отравлению детей
Пищеблок школы активно проверяют на наличие разносчика заболевания (архивное фото)
Пищеблок школы активно проверяют на наличие разносчика заболевания (архивное фото)

Утром 9 октября школу №110 перевели на дистанционное обучение из-за массового отравления учащихся. Параллельно в Самаре сняли в поезде учеников этой же школы с теми же симптомами, которые ехали в санаторий. Что известно о вспышке кишечной инфекции учащихся челябинской школы к этому часу, читайте в материале URA.RU.

Школу оперативно закрыли

О переводе детей школы №110 Трехгорного на дистант сообщил утром 9 октября глава города Данил Громенко. Он рассказал о симптомах кишечной инфекции, с которой были госпитализированы семь человек. Позже к ним добавился еще один ученик.

По ситуации был создан оперативный штаб. Информация доведена до регионального правительства, минобра и минздрава. 

Дети не доехали до санатория

Параллельно в Самаре с поезда сняли группу школьников с аналогичными симптомами, которые ехали из этой же школы в санаторий Железноводска. Из них 16 человек госпитализированы в местную детскую инфекционку, остальных отправили домой.

Эпидемиологи ищут причину вспышки инфекции

Межрегиональное управление №72 ФМБА России, Центр гигиены и эпидемиологии №72, а также МСЧ №72 проводят мероприятия по установлению источника отравления. Специалисты обследуют заболевших, лиц, находившихся с ними в контакте, а также сотрудников пищеблока с целью выявления условно-патогенных и патогенных микроорганизмов и вирусов.

За контактными лицами и персоналом организовано медицинское наблюдение в течение ближайшей недели. В школе проводится забор образцов пищевых продуктов, суточных проб, воды, а также смывов с различных поверхностей окружающей среды.

Возбуждено уголовное дело

На место оперативно выехали представители областного СКР и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Школу закрыли. На месте работают следователи, которые ищут источник заболевания в местном пищеблоке.

Медики назвали вероятную причину вспышки инфекции

Представитель регионального минздрава отметили, что у школьников наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания. Челябинские медики находятся на связи с самарскими коллегами для оперативного информационного обмена.

