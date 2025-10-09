Что известно об отравлении детей в челябинской школе

Утром 9 октября школу №110 перевели на дистанционное обучение из-за массового отравления учащихся. Параллельно в Самаре сняли в поезде учеников этой же школы с теми же симптомами, которые ехали в санаторий. Что известно о вспышке кишечной инфекции учащихся челябинской школы к этому часу, читайте в материале URA.RU.
Школу оперативно закрыли
О переводе детей школы №110 Трехгорного на дистант сообщил утром 9 октября глава города Данил Громенко. Он рассказал о симптомах кишечной инфекции, с которой были госпитализированы семь человек. Позже к ним добавился еще один ученик.
По ситуации был создан оперативный штаб. Информация доведена до регионального правительства, минобра и минздрава.
Дети не доехали до санатория
Параллельно в Самаре с поезда сняли группу школьников с аналогичными симптомами, которые ехали из этой же школы в санаторий Железноводска. Из них 16 человек госпитализированы в местную детскую инфекционку, остальных отправили домой.
Эпидемиологи ищут причину вспышки инфекции
Межрегиональное управление №72 ФМБА России, Центр гигиены и эпидемиологии №72, а также МСЧ №72 проводят мероприятия по установлению источника отравления. Специалисты обследуют заболевших, лиц, находившихся с ними в контакте, а также сотрудников пищеблока с целью выявления условно-патогенных и патогенных микроорганизмов и вирусов.
За контактными лицами и персоналом организовано медицинское наблюдение в течение ближайшей недели. В школе проводится забор образцов пищевых продуктов, суточных проб, воды, а также смывов с различных поверхностей окружающей среды.
Возбуждено уголовное дело
На место оперативно выехали представители областного СКР и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
Школу закрыли. На месте работают следователи, которые ищут источник заболевания в местном пищеблоке.
Медики назвали вероятную причину вспышки инфекции
Представитель регионального минздрава отметили, что у школьников наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания. Челябинские медики находятся на связи с самарскими коллегами для оперативного информационного обмена.
