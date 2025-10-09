Россияне зашли на «Госуслуги» через MAX более 6,5 миллионов раз

Более шести миллионов человек воспользовались сервисом «Госуслуги» через мессенджер MAX чуть больше, чем за месяц. Также отмечается интерес граждан к подобным системам. Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко.
«Чуть больше чем за месяц 6,5 млн человек воспользовались этим сервисом, мы видим рост интереса к подобным системам», — заявил Кириенко на полях форума «Финополис-2025». Его слова приводит ТАСС.
В начале августа национальный мессенджер успешно завершил испытания оборудования для интеграции с порталом «Госуслуги». Отмечается, что для подключения MAX к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) применялся протокол OpenID Connect.
