Россияне зашли на «Госуслуги»через MAX более 6,5 миллионов раз
Более шести миллионов человек воспользовались сервисом «Госуслуги» через мессенджер MAX чуть больше, чем за месяц. Также отмечается интерес граждан к подобным системам. Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко.

«Чуть больше чем за месяц 6,5 млн человек воспользовались этим сервисом, мы видим рост интереса к подобным системам», — заявил Кириенко на полях форума «Финополис-2025». Его слова приводит ТАСС.

В начале августа национальный мессенджер успешно завершил испытания оборудования для интеграции с порталом «Госуслуги». Отмечается, что для подключения MAX к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) применялся протокол OpenID Connect.

