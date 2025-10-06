Больше трети россиян посетили MAX в сентябре

В сентябре отечественный мессенджер MAX посетили более 41 миллиона человек, что соответствует 34% жителей России. Такая информация содержится в статистике Mediascope.
«Свыше 41 миллиона человек посетили в сентябре национальный мессенджер MAX, что составляет 34% населения РФ», — говорится в статистике. Ее содержание передает ТАСС.
Средний суточный охват мессенджера за сентябрь увеличился до 14 миллионов человек. При этом уже в начале октября ежедневная аудитория MAX была около 17 миллионов человек.
Согласно статистике, с июня по сентябрь 2025 года месячная аудитория выросла почти в 16 раз и достигла 42 миллионов человек. Данные собирались на основе динамики суточного охвата MAX среди россиян старше 12 лет, использовавших его мобильную и компьютерную версии.
Ранее российский мессенджер MAX достиг отметки в 40 миллионов пользователей. С момента своего запуска на платформе было осуществлено свыше 500 миллионов звонков и отправлено более двух миллиардов сообщений. Сервис пользуется популярностью среди государственных деятелей: свои каналы в MAX создали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и многие другие.
