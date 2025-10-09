Кандидат в премьеры Чехии Бабиш собрался на Украину

Лидер движения ANO («Акция недовольных граждан») и кандидат в премьеры Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении посетить Киев в 2026 году. Об этом сообщает Чешское ТВ.
«Кандидат в премьеры Чехии Андрей Бабиш <...> сообщил о своем намерении посетить Киев в 2026 году», — передает Чешское ТВ. После выборов Бабиш провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он пожелал Зеленскому скорейшего завершения конфликта на Украине. Ранее Бабиш уже трижды встречался с Зеленским.
В Чехии завершились парламентские выборы, которые проходили с 3 по 4 октября. По итогам голосования победу одержало движение ANO, лидером которого является Андрей Бабиш. Теперь он считается основным кандидатом на пост премьер-министра страны. В среду, 8 октября, Бабиш заявил, что Чехия больше не будет выделять Украине средства на закупку вооружений из собственного бюджета. По его словам, дальнейшая помощь будет осуществляться через механизмы Евросоюза. Он уточнил, что Чехия уже выделила 60 миллиардов крон (около 2,8 миллиарда долларов) в рамках поддержки Украины через европейские фонды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.