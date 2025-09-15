MAX запустил цифровой ID для россиян

Мессенджер MAX запустил возможность создавать цифровой ID пользователя. Он позволяет подтверждать возраст и социальный статус. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
«MAX в пилотном режиме запустил возможность создания цифрового ID. Цифровой ID в MAX — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое», — указано в сообщении. Отмечается, что ID можно будет использовать при заселении в гостиницу, подтверждении возраста и социального статуса.
Для создания ID требуется обновить MAX и «Госуслуги» до последней версии, выбрать раздел «Цифровой ID» и создать профиль. После вышеперечисленных действий нужно дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца» и, после перехода на «Госуслуги» по специальной кнопке, дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии, сделать селфи и получить подтверждение.
ID смогут создать граждане, достигшие 18 лет. Личность пользователя будет подтверждаться с помощью QR-кода, который будет обновляться каждые 30 секунд. Сам код будет действительным только на том устройстве, на котором был создан, а также доступ к нему может осуществляться только по отпечатку пальца или Face ID.
