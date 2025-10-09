Челябинский ХК «Трактор» в ожесточенной борьбе вырвал победу у «Барыса»

За игру «Трактор» забил три шайбы
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над казахстанским «Барысом» в овертайме домашнего матча чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся 9 октября в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«В ходе противостояния „Трактор“ смог прервать серию неудач, одержав первую победу после четырех поражений подряд. В основное время встречи отличились „черно-белые“: Андрей Светлаков и Александр Кадейкин, оформив по одной шайбе. Победный гол в овертайме забросил Михаил Григоренко», — передает корреспондент URA.RU.

В составе гостей результативными действиями отметились Максим Мухаметов и Семен Симонов. Игра позволила челябинцам укрепиться на четвертом месте Восточной конференции, набрав 16 очков. «Барыс» после этого матча занимает седьмое место с 13 очками.

Следующий матч «Трактор» проведет 11 октября на домашнем льду против ярославского «Локомотива». «Барыс» 12 октября примет у себя нижегородское «Торпедо». Перед матчем обе команды демонстрировали нестабильную игру: «Трактор» проиграл четыре предыдущих матча, а «Барыс» — три.

