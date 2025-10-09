Главный тренер хоккейного клуба «Барыс» Михаил Кравец прокомментировал исход матча против челябинского «Трактора», который состоялся вечером 9 октября. По словам эксперта, его команда показала достойную игру, но вновь уступила сопернику из-за ошибок на контратаках, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В целом ни в чем „Трактору“ не уступили, в каких-то моментах даже играли лучше, особенно концовка второго периода. „Трактор“ долго не мог выйти из зоны, нужно забивать, к сожалению, пропускаем опять на контратаке. Повторение сюжета», — прокомментировал наставник «Барыса».
Он также подчеркнул, что третий период прошел в равной борьбе. В целом тренер остался доволен самоотдачей игроков. Михаил Кравец подчеркнул, что команда сосредоточена на положительных моментах и намерена использовать их для дальнейшего прогресса в сезоне.
Этот матч стал для «Трактора» первой победой после серии из четырех поражений, в то время как «Барыс» также демонстрировал нестабильные результаты, проиграв три предыдущие игры. По итогам встречи «Трактор» закрепился на четвертом месте Восточной конференции, а «Барыс» опустился на седьмую строчку.
