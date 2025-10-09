09 октября 2025

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Израиль и ХАМАС подтвердили, что они подписали соглашение после непрямых переговоров
Израиль и ХАМАС подтвердили, что они подписали соглашение после непрямых переговоров Фото:
Война на Ближнем Востоке

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Документ вступает в силу немедленно и предусматривает обмен пленными, а также открытие гуманитарных коридоров. Об этом заявил глава ХАМАС Халиля аль-Хайи.

«Официальные лица с обеих сторон подтвердили, что они подписали соглашение после непрямых переговоров на египетском пляжном курорте Шарм-эль-Шейх», — об этом сообщает агентство Reuters. По словам аль-Хайи, важнейшим пунктом соглашения стало восстановление работы пограничного перехода Рафа в обоих направлениях.

Ранее, в рамках первой фазы мирного плана Трампа, Израиль и ХАМАС уже достигли предварительных договоренностей о прекращении огня, обмене пленными и начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Тогда посредники объявили о согласовании всех условий реализации этих мер, а детали соглашения обещали раскрыть позднее.

