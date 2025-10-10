Бывший сотрудник свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорь Крупский пришел в Академический райсуд Екатеринбурга на предварительное заседание по своему уголовному дело о производстве наркотиков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Следующее судебное заседание пройдет 16 октября. Крупский отказался от общения с журналистом агентства и спешно покинул здание.
Как писало URA.RU, Крупского задержали в конце 2024 года, однако известно об этом стало лишь 13 января. Силовики обвинили его в незаконном производстве запрещенных веществ организованной группой в крупном размере. В рамках уголовного дела правоохранители также задерживали фитнес-тренера Семена Зелинского и друга Крупского — пожарного Камиля Галимзянова. У последнего на придомовой территории нашли морской контейнер, в котором фигуранты выращивали коноплю.
Какой сейчас статус у Галимзянова и Зелинского, неизвестно. Известно, что Крупский свою вину признал. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.
