Державший нарколабораторию экс-чиновник явился на суд в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге начали судить экс-сотрудника свердловского минАПК Крупского
Игорь Крупский был в СИЗО, но позже вышел на свободу
Игорь Крупский был в СИЗО, но позже вышел на свободу Фото:
новость из сюжета
ФСБ накрыла нарколабораторию чиновника из Екатеринбурга

Бывший сотрудник свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорь Крупский пришел в Академический райсуд Екатеринбурга на предварительное заседание по своему уголовному дело о производстве наркотиков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Следующее судебное заседание пройдет 16 октября. Крупский отказался от общения с журналистом агентства и спешно покинул здание.

Как писало URA.RU, Крупского задержали в конце 2024 года, однако известно об этом стало лишь 13 января. Силовики обвинили его в незаконном производстве запрещенных веществ организованной группой в крупном размере. В рамках уголовного дела правоохранители также задерживали фитнес-тренера Семена Зелинского и друга Крупского — пожарного Камиля Галимзянова. У последнего на придомовой территории нашли морской контейнер, в котором фигуранты выращивали коноплю.

Какой сейчас статус у Галимзянова и Зелинского, неизвестно. Известно, что Крупский свою вину признал. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.

