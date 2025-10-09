09 октября 2025

Арестованного экс-лидера азербайджанцев на Урале Шыхлински оставили под стражей

Шахин Шыхлински отказывается признать вину
Шахин Шыхлински отказывается признать вину Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Свердловский областной суд в Екатеринбурге оставил под стражей бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, обвиненного в применении насилия к спецназовцу и покушении на убийство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

"Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Под стражей Шыхлински останется до 30 декабря", — сказали в суде.

Шыхлински был задержан 2 августа в Москве. После этого его доставили в Екатеринбург, где предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Вину он отрицает. Ранее уральский суд заключил под стражу его сына — адвоката Мутвалы Шыхлински. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. По версии следствия, 1 июля он сбил силовика, когда сдавал назад при задержании его отца.

В тот день оперативники доставили Шыхлински-старшего на допрос, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к нему появились после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу.

Фигурантов обвинили в покушениях и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

