В Серове (Свердловская область) завод выплатит 12,8 миллионов рублей родственникам погибшего электромонтера после того, как прокуроры оспорили первоначальную сумму компенсации как недостаточную. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
«В Серове по иску прокуратуры суд обязал АО „Серовский завод ферросплавов“ выплатить 12,8 миллионов рублей компенсации морального вреда родственникам электромонтера, погибшего на производстве в июне 2024 года. Как установила проверка, причиной гибели работника стали грубые нарушения правил охраны труда со стороны работодателя», — говорится на сайте прокуратуры Свердловской области.
Изначально Серовский районный суд взыскал с завода меньшую сумму — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей каждому из семи родственников. Однако прокуратура обжаловала это решение, посчитав компенсацию несоразмерной перенесенным нравственным страданиям.
Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление надзорного ведомства и значительно увеличил выплаты. Теперь родители, вдова и двое детей погибшего получат по два миллиона рублей каждый, сестра — 800 тысяч рублей, а бабушка и дедушка — по одному миллиону рублей каждый. Общая сумма компенсации составила 12,8 миллиона рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.
Ранее в Свердловской области прокуратура уже вмешивалась в трудовые споры на промышленных предприятиях региона. Так, в 2025 году после проверки на Полевском механическом заводе рабочим выплатили задолженность по зарплате в 6,5 миллионов рублей, а руководство предприятия привлекли к административной ответственности.
