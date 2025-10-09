Жительница Свердловской области заставила пожарных заплатить миллион рублей за сгоревший дом

В Свердловской области суд частично удовлетворил иск местной жительницы к МЧС и частной пожарной охране за сгоревший дом, взыскав с ответчиков 931,7 тысячи рублей. Это следует из материалов Свердловского областного суда.
«Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Серова, чей дом полностью сгорел во время пожара в апреле 2025 года. Апелляционная инстанция установила, что пожарные подразделения допустили нарушения при тушении возгорания, и взыскала с МЧС и частной пожарной охраны солидарно 931,7 тысячи рублей», — указано на сайте Свердловского областного суда.
Уточняется, что пожар начался с возгорания травы. Затем огонь перекинулся на дом и надворные постройки. Сгорело все. Материальный ущерб по оценке специалистов составил 2,1 миллиона рубля.
Изначально Серовский районный суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на вину самой хозяйки дома, которая хранила у забора пиломатериалы и не застраховала имущество. Однако апелляция выявила серьезные нарушения в работе пожарных служб. Установлено, что пожарная машина прибыла на место происшествия только через 1 час 17 минут из-за несогласованных действий диспетчеров МЧС и частной пожарной охраны.
Судебная экспертиза подтвердила, что действия пожарных не соответствовали требованиям нормативных документов и Боевого устава. Суд установил 40% вину ответчиков в причинении ущерба и постановил взыскать с Главного управления МЧС по Свердловской области и ООО «Частная пожарная охрана „Серов-Спас“ в солидарном порядке 877,3 тысячи рублей материального ущерба, а также расходы на оценку и экспертизу.
Ранее в Свердловской области суды уже выносили решения о компенсациях после вмешательства надзорных органов. Так, в 2024 году Серовский завод ферросплавов был обязан выплатить 12,8 миллиона рублей родственникам погибшего работника после апелляции прокуратуры, а в 2025 году по требованию прокуратуры рабочим Полевского завода выплатили 6,5 миллиона рублей задолженности по зарплате.
