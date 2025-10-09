09 октября 2025

Челябинских водителей предупредили об опасном атмосферном явлении

В Челябинске утром 10 октября наблюдается густой туман. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Наблюдается ухудшение видимости на дорогах города и области.

«Уважаемые челябинцы! В связи с изменениями погодных условий, наблюдается образование тумана», — говорится в сообщении .

Автомобилистов призывают быть осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Водителям советуют включать противотуманные фары. В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Ранее синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупреждали о возможных туманах в ночное время и ранним утром в связи с перепадами дневных и ночных температур. Метеорологи прогнозировали, что в ночное время температура воздуха опустится до минусовых значений, а днем поднимется до 12-17 градусов тепла.

