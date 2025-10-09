09 октября 2025
Марочко сообщил, что командиры ВСУ сбегают из Северска, прикрываясь солдатами

В Северске остаются простые солдаты, которые держат оборону
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиры подразделений ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя обычных солдат держать позиции. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВСУ отводят командиров из Северска в ДНР», — сообщил РИА Новости Марочко. По его словам, на передовых позициях остаются обычные солдаты, которые держат оборону. 

Марочко объяснил, что генералы ВСУ не хотят рисковать офицерами, поэтому пошли на такой шаг. В Северске сейчас затруднена логистика ВСУ из-за контроля дорог российскими дронами.  

Войска «Южной» группировки ВС РФ наступают в Северске несколько дней. Там идут городские бои, пишет «Национальная служба новостей». 

