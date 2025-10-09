В «Григорьевских садах» под Каслями лисицу-клептомана начали искать студенты челябинского вуза. Судя по размещенному видео, поисковая операция прошла ночью.
«Мы студенты Южно-Уральского государственного агроуниверситета. Не остались в стороне и вышли на поиска лисы Кассиопеи», — рассказали молодые люди в записанном видеоролике.
Видео разместили у себя в telegram-канале «Григорьевские сады». Лису ищут третий день, но пока безуспешно. Зоозащитники пытаются спасти животное от убийства разозленных жителей, которые возмутились разорением курятников. На разбой лисица пошла вместе с другом-хорьком после того, как лишилась семьи — ее зверски убили.
«Кассиопея — девушка в саду вороватая. Не одну связку ключей и не один телефон она утащила под конюшню. Мы даже плакаты развешали с предупреждением о том, что в саду работают лисы-клептоманы», — рассказали в садах.
Там добавили, что несмотря на некоторые недостатки, лисицу туристы любят, поэтому поиски зоозащитники не прекратили. Никто не хочет верить, что зверь погиб или убит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!